«Идут бои в городе». Россия не захватила Соледар — Череватый
Украинские военнослужащие ведут огонь по оккупантам возле Соледара, 11 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Российские оккупанты не захватили Соледар в Донецкой области, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
В комментарии РБК-Украина он подчеркнул, что заявления РФ о якобы взятии города под свой контроль не соответствуют действительности.
«Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе», — сказал Череватый.
Других деталей он не раскрыл по причинам безопасности.
Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что якобы полностью захватили Соледар. Украинская сторона этого не подтверждает.
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения «вагнеровцев».
В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.
Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли.