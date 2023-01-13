«Идут бои в городе». Россия не захватила Соледар — Череватый 13 января, 13:22 Украинские военнослужащие ведут огонь по оккупантам возле Соледара, 11 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российские оккупанты не захватили Соледар в Донецкой области, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В комментарии РБК-Украина он подчеркнул, что заявления РФ о якобы взятии города под свой контроль не соответствуют действительности.

«Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе», — сказал Череватый.

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Других деталей он не раскрыл по причинам безопасности.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что якобы полностью захватили Соледар. Украинская сторона этого не подтверждает.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения «вагнеровцев».

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.



Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли.