«Идут бои в городе». Россия не захватила Соледар — Череватый

13 января, 13:22
Поделиться:
Украинские военнослужащие ведут огонь по оккупантам возле Соледара, 11 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинские военнослужащие ведут огонь по оккупантам возле Соледара, 11 января (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Российские оккупанты не захватили Соледар в Донецкой области, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

В комментарии РБК-Украина он подчеркнул, что заявления РФ о якобы взятии города под свой контроль не соответствуют действительности.

«Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе», — сказал Череватый.

Видео дня

Других деталей он не раскрыл по причинам безопасности.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили, что якобы полностью захватили Соледар. Украинская сторона этого не подтверждает.

https://www.youtube.com/embed/OmH7WnB0Sww
Читайте также:
Александр Коваленко
Александр Коваленко
В Соледаре тяжело. Однако есть очень важное «но»

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что страна-агрессор сосредоточила в районе Соледара основные силы, в том числе боевые подразделения «вагнеровцев».

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город, идут ожесточенные бои.

Российская пропаганда ранее заявила со ссылкой на ЧВК Вагнера о якобы «захвате» Соледара, однако в украинском Генштабе это опровергли.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Соледар Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X