Почему нам нужен именно танк Leopard 2А5 12 января, 19:13 Эксклюзив NV

Самый массовый танк в Европе, который логистически проще всего отправлять в Украину

Если говорить о танках Leopard, то важно указывать, о какой именно модификации и каком поколении идет речь. Дело в том, что Leopard от Leopard отличается. Например, есть танк Leopard 1 и это — старый танк, сравнимый с элементом противодействия советскому танку Т-62. Поэтому Leopard 1 нас полностью не устраивает.

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И когда в 2022 году зашла речь о том, что немецкий концерн Rheinmetall готов был предоставить Украине определенное количество законсервированных танков Leopard 1, я выступал категорически против. Потому что это танк позапрошлого поколения. Но многие мне в ответ на это говорили, мол, отдадим их территориальной обороне.

Так вот, например, недавно мы получили от Словении 28 танков M-55S, это фактически модернизированные советские Т-55. Прежде всего хочу поблагодарить Любляну, потому что она, что может, то и предоставляет. Но на самом деле брать такие танки я бы не стал. Если бы я был командиром подразделения, то никогда бы не посадил своих ребят в этот танк. Практически Т-55. Пусть он даже будет «прилизанным» и как-то осовремененным, но в противодействии с танком Т-72Б3, Т-80 или Т-90, он — мертвец, а его экипаж — самоубийцы.

Так вот видим, что эти словенские M-55S попали совсем не в территориальную оборону или даже не используются как, скажем, артиллерия. Эти танки в зоне боевых действий на передовой. И наши ребята должны навешивать поверх брони этого типа модернизированного танка динамическую защиту Контакт-1, устанавливать на моторный отсек противокумулятивные решетки. То есть должны «доделывать» этот танк.

Такая же ситуация и с Leopard 1. Поэтому если передавать, то современный танк. К примеру, Leopard 2. Но не базовой модификации Leopard 2А4, а хотя бы начиная с Leopard 2А5, в котором учтены недостатки 2А4.

Так, в Leopard 2А5 была полностью перепроектирована башня, она стала клиновидной. Именно по этой форме мы теперь и узнаем танки Leopard. Кроме того, изменился металл, обеспечивающий большую защиту и противодействующий пробоям от кумулятивных и других типов боеприпасов. Более того, упомянутая клиновидность башни также значительно уменьшает ударный эффект от поражения боеприпасами, чем башня, имеющая угол 90 градусов. И таким образом увеличивается эффективность защитных свойств или динамической защиты.

Если предоставляют танк, то он должен использоваться по своему функциональному назначению

Конечно, что дадут, то дадут. Но если дают танк, то он должен использоваться по своему функциональному назначению. И в первую очередь это наступательные действия. А в наступательных действиях танк должен соответствовать всем требованиям современной войны.

Что касается того, зачем нам нужны эти танки, то дело в том, что некоторые локации и плацдармы мы можем освобождать от захватчиков, используя, например, сценарий, реализованный в Харьковской области. Тогда действовали мобильные быстрые группы, которые, в первую очередь, использовали легкобронированную и среднебронированную технику. И действиям этих групп российские оккупанты, у которых было количественное преимущество, была артиллерия и была самая большая в зоне боевых действий бронегруппа в районе Изюма, никак не смогли противодействовать.

Но на других направлениях есть определенные плацдармы и локации, где для освобождения нужна мощная тяжелобронированная техника, то есть танки. Именно для этих плацдармов и будут использоваться западные современные танки, о которых сейчас много дискуссий.

Немецкий Leopard не хуже и не лучше американского Abrams. Можно даже поговорить о британском Challenger или французском Leclerc. Например, Leclerc это — на сегодняшний день самый высокотехнологичный танк, которому, как говорят в шутку, фактически не нужен экипаж. Если же говорить о Challenger, то на сегодняшний день это танк с самой крепкой в Европе броней. Кстати, во время боевых действий в Ираке (2003−2010) эти танки продемонстрировали свою высокую выживаемость.

А о Leopard говорим преимущественно потому, что это самый массовый танк в Европе, который логистически проще отправлять в Украину. Более того, этот танк проще всего обслуживать, проводить ремонтные работы, снабжать запчастями, инструментами, боеприпасами и т. д. Все это говорит о том, что нам выгодно получить его. Даже выгоднее, чем, например, Abrams, Challenger или Leclerc.

Одна батальонная тактическая группа (БТГ) это — 11 танков. Так что для формирования и полной комплектации от пяти до десяти БТГ нам потребуется от 55 до 110 танков. Вот на такое количество, думаю, можем рассчитывать. Возможно, спустя некоторое время это количество станет больше, ведь должны рассчитывать не только формирование новых БТГ, но и компенсацию потерь. Скажем, когда танк — необратимая потеря или поврежден и требует ремонта, в этом случае его нужно будет заменить. Поэтому это тоже нужно учитывать. Профессиональный экипаж довольно быстро овладевает базовыми навыками управления такой техникой. Поэтому, думаю, от двух недель до месяца — это тот срок, который потребуется нашим военным, чтобы овладеть не только базовыми навыками управления танком Leopard, но и получить базовые знания по его техническому обслуживанию и полевому легкому ремонту.

Полную версию интервью с Александром Коваленко читайте здесь

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