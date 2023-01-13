Уровень доверия к ВСУ за год вырос до 96%, к президенту — до 84% — опрос 13 января, 12:21 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Наибольшим доверием в Украине пользуются ВСУ, за последний год (между декабрем 2021 и декабрем 2022 года) уровень доверия к ним вырос с 72% до 96%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Баланс доверия-недоверия к ВСУ (т.е. разница между долей доверяющих и долей не доверяющих) составляет +96% (в декабре 2021 года было +60%).

Далее следует доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому и доверие к волонтерам.

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Результаты опроса свидетельствуют, что в декабре 2021 27% доверяли президенту (и баланс был отрицательным -23%, то есть было больше тех, кто не доверял, чем доверял), однако за год показатель вырос до 84%, а баланс составляет +80%.

В случае волонтеров доверие выросло с 68% до 84%, а баланс улучшился с +57% до +81%.

Прослеживается значительное улучшение доверия и двум другим силовым структурам в списке: доверие к СБУ выросло с 29% до 63% (баланс вырос с -7% до +54%), а к Нацполиции — с 30% до 58% (баланс вырос с -14% до +45%).

Также значительно улучшилось восприятие правительства и Верховной Рады. Доверие к правительству выросло с 14% до 52% (баланс вырос с -46% до +33%).

В случае парламента хотя в целом показатели доверия не высоки, но также имеет место значительный рост доверия: с 11% до 35%, а баланс вырос с -56% до +2%.

Украинцы назвали политиком года президента Украины Владимира Зеленского, его считают таким почти 60% опрошенных. Второе место в рейтинге занял главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный с результатом в 10%.