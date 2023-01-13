Лубинец провел третью встречу с Москальковой в Турции: передал списки гражданских, которые могут находиться в РФ
На третьей встрече обсуждали гуманитарные вопросы (Фото:Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram)
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел третий раунд переговоров с представительницей страны-агрессора РФ Татьяной Москальковой в Турции.
В своем Telegram он сообщил, что стороны обсудили гуманитарные вопросы в течение двух часов. В частности, затронули инициативу по ускорению и углублению вопроса возвращения военнопленных и освобождения гражданских заложников.
Лубинец уточнил, что речь шла о таких категориях гражданских, которые находятся в плену у РФ:
- задержанные Россией с 2014 года по 24 февраля 2022 года, в том числе на территории Крыма (158 человек);
- задержанные на территории Донецкой и Луганской областей (373 человека);
- гражданские заложники, которых РФ задержала и задерживает на временно захваченных территориях с начала полномасштбаного вторжения (в Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской обл). Количество таких людей составляет более 20 тысяч человек.
Украинский обмудсмен добавил, что российской стороне передали списки гражданских лиц (из числа 20 тысяч), относительно которых у Киева нет информации, где они находятся, в каком они состоянии и нуждаются ли в медицинской помощи.
Он пояснил, что за основу формирования списков взяли возрастной ценз и передали первый список лиц, которым исполнилось более 70 лет. Также передали список граждан Украины, которым исполнилось более 65 лет, и они, по нашей информации, находятся в тяжелом медицинском состоянии. Таких насчитывается более 2000 человек.
Первоначально необходимо получить информацию об украинцах от россиян, далее будет ставиться вопрос об их возвращении.
Во время третьей встречи в Турции Лубинец и Москалькова также обсудили вопросы возвращения в Украину детей, восстановление документов и других вопросов.
«Российская сторона сообщила, что на ее территории находятся дети, желающие вернуться в Украину. При содействии обоих омбудсманов их сможем возвращать родственникам», — рассказал украинский омбудсмен.
Он подчеркнул, что Москалькова не называла фамилии детей и их личные данные, поэтому призвал обращаться к нему для составления списков тех, кто ищет своих детей.
В ночь на среду, 11 января украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел встречу с омбудсменом страны-агрессора России Татьяной Москальковой. Переговоры прошли в в Анкаре при посредничестве Турции.
Позже стало известно, что Лубинец и Москалькова провели еще одни переговоры.