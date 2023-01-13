Лубинец провел третью встречу с Москальковой в Турции: передал списки гражданских, которые могут находиться в РФ 13 января, 16:07 На третьей встрече обсуждали гуманитарные вопросы (Фото:Омбудсман Дмитро Лубінець/Telegram)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел третий раунд переговоров с представительницей страны-агрессора РФ Татьяной Москальковой в Турции.

В своем Telegram он сообщил, что стороны обсудили гуманитарные вопросы в течение двух часов. В частности, затронули инициативу по ускорению и углублению вопроса возвращения военнопленных и освобождения гражданских заложников.

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Лубинец уточнил, что речь шла о таких категориях гражданских, которые находятся в плену у РФ:

задержанные Россией с 2014 года по 24 февраля 2022 года, в том числе на территории Крыма ( 158 человек);

158 человек); задержанные на территории Донецкой и Луганской областей ( 373 человека);

373 человека); гражданские заложники, которых РФ задержала и задерживает на временно захваченных территориях с начала полномасштбаного вторжения ( в Киевской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской обл). Количество таких людей составляет более 20 тысяч человек.

Украинский обмудсмен добавил, что российской стороне передали списки гражданских лиц (из числа 20 тысяч), относительно которых у Киева нет информации, где они находятся, в каком они состоянии и нуждаются ли в медицинской помощи.

Он пояснил, что за основу формирования списков взяли возрастной ценз и передали первый список лиц, которым исполнилось более 70 лет. Также передали список граждан Украины, которым исполнилось более 65 лет, и они, по нашей информации, находятся в тяжелом медицинском состоянии. Таких насчитывается более 2000 человек.

Первоначально необходимо получить информацию об украинцах от россиян, далее будет ставиться вопрос об их возвращении.

Во время третьей встречи в Турции Лубинец и Москалькова также обсудили вопросы возвращения в Украину детей, восстановление документов и других вопросов.

«Российская сторона сообщила, что на ее территории находятся дети, желающие вернуться в Украину. При содействии обоих омбудсманов их сможем возвращать родственникам», — рассказал украинский омбудсмен.

Он подчеркнул, что Москалькова не называла фамилии детей и их личные данные, поэтому призвал обращаться к нему для составления списков тех, кто ищет своих детей.

В ночь на среду, 11 января украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел встречу с омбудсменом страны-агрессора России Татьяной Москальковой. Переговоры прошли в в Анкаре при посредничестве Турции.

Позже стало известно, что Лубинец и Москалькова провели еще одни переговоры.