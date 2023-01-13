Резников озвучил цифры ежедневных потери Украины и России на войне 13 января, 12:06 Разбросанная форма оккупантов после удара ВСУ по их расположению в Макеевке, где погибли сотни российских военных (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил ежедневные потери ВСУ и войск РФ на войне.

В интервью ВВС он сообщил, что каждый день в Украине ликвидируют «примерно 500−600» российских военных. В то же время, по словам министра обороны, ВСУ теряют в десять раз меньше человек.

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Комментируя дальнейшее развитие событий на поле боя, Резников отметил, что Россия может пытаться собрать «силы, боеприпасы и оружие» для наступления с уже занятых ею территорий на юге и востоке Украины.

Украинской армии также необходимо время для перегруппировки и перевооружения в ожидании поставок западного оружия.

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«Весна — лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы начать, и, конечно, мы должны быть готовы начать», — резюмировал Резников.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 114 тысяч своих военных. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 740 российских оккупантов.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери страны-агрессора России в войне против Украины в десять раз превышают украинские.

При этом, точная цифра потерь ВСУ не называется.







На фоне больших потерь своих войск Россия проводит мобилизацию. По данным украинской разведки, кремлевский режим планирует призвать дополнительно еще 500 тысяч россиян.