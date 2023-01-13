Франция планирует отправить Украине танки AMX 10-RC в течение двух месяцев — министр 13 января, 10:20 Танки AMX 10-RC (Фото:Massimo Foti/www.flickr.com)

Франция надеется отправить Украине боевые танки AMX 10-RC в течение двух месяцев.

Об этом в пятницу, 13 января, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, пишет Reuters.

Днем ранее он провел телефонный разговор с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которого также подтвердил всеобщую поддержку Украины со стороны Парижа.

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Фото: NV

О передаче Украине колесных танков AMX 10-RC объявил президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским 4 января. Количество танков и сроки передачи он не называл.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Такое решение уже было принято в Польше.

Речь идет о танковой роте стандарта НАТО - 14 танков.

Великобритания рассматривает возможность передачи Украине своих танков Challenger 2.