В Германии заявили, что не ждут позиции США по поставкам танков Leopard Украине 13 января, 15:30 Украина может получить немецкие танки Leopard 2, ведутся переговоры (Фото:NewsLubuski/East News)

Германия не ждет позиции США по поставке танков Leopard Украине. От Польши Берлин также пока не получал официальный запрос.

Об этом сообщила спикер правительства Германии Кристиане Гоффманн в комментарии изданию Wydarzenia.

Вместе с тем, она подчеркнула, что такие решения принимаются совместно с партнерами.

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Гоффманн также уточнила, что Берлин пока не получил официальный запрос от Варшавы на передачу танков Киеву.

«Мы не говорим „нет“ передаче Леопардов Украине, поскольку мы еще не получили официального запроса по этому поводу», — резюмировала она.

7 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил, что Украина ведет с партнерами переговоры о поставках тяжелых танков, в частности, Leopard. По его словам, обсуждение «уже на финише».

11 января во время визита во Львов президент Польша Анджей Дуда объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Такое решение уже приняли в Польше.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша начала рассматривать запрос Украины на передачу танков Leopard. Польский премьер Матеуш Моравецкий после этого подтвердил, что переговоры ведутся, но сказал, что Польша не планирует передавать Украине Leopard 2 без более широкой коалиции.

Инфографика: NV

Издание Politico писало, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для Украины. Канцлер Олаф Шольц после этого заявил, что Германия считает необходимым координировать поставки оружия в Украину с союзниками.

Издание Politico сообщало, что позиция немецкого канцлера о поставках танков Киеву зависит от президента США Джо Байдена.







