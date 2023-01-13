Резников прогнозирует, что новое большое наступление РФ начнется весной
Алексей Резников считает, что для атаки с севера у РФ нет ресурсов (Фото:TT_TTINFO/Twitter)
Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозирует, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.
Об этом он сказал в интервью BBC.
«Весна — лучший период для того, чтобы возобновить движение для всех сторон… Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы», — заявил министр.
Резников считает, что оккупанты могут атаковать с временно подконтрольных им территорий на юге и востоке Украины.
Что касается предположений о наступлении с территории Беларуси, то, по его словам, движение с севера «займет много времени, а ресурсов у них (россиян) нет».
Того же мнения и в Пентагоне.
По словам спикера оборонного ведомства США Пэта Райдера, признаков подготовки наступления РФ из Беларуси на данное время нет.
«Мы знаем, что российские силы проводили учения с белорусскими войсками, но в настоящее время нет признаков каких-либо наступательных действий, которые кажутся неизбежными», — отметил он.