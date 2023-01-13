Почему захват Соледара не принесет РФ значимых оперативных прорывов и как Путин ищет «козлов отпущения»: анализ ISW и карта боевых действий 13 января, 09:09 Разрушенная школа и здания в Соледаре, 10 января 2023 года (Фото:Satellite image 2023 Maxar Technologies./Handout via REUTERS)

Даже если оккупантам удастся взять под контроль Соледар, это будет для них малозначимой «пирровой тактической победой». Истощение войск РФ в боях за город лишь ускорит кульминацию их наступления на Бахмут, окружение которого по-прежнему не является неминуемым.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 12 января.

Аналитики ISW отмечают, что если судить по геолоцированным кадрам, опубликованным 11 и 12 января, то российские оккупанты, вероятно, контролируют большую часть Соледара (если не весь населенный пункт), и, вероятно, вытесняют украинские силы с западной окраины города. Однако, подчеркивают эксперты, даже захват Соледара [что еще не подтверждено украинской стороной — прим. ред.] не является значимым событием в оперативном плане и вряд ли предвещает неминуемое окружение Бахмута россиянами.

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Эксперты Института отмечают, что 12 января Генштаб ВСУ сообщил об отражении российских атак в районе поселка Соль Донецкой области — населенном пункте в километре к северо-западу от Соледара [административно является частью Соледара — прим. ред.] и за пределами прежних украинских позиций. При этом во вчерашних сводках Генштаба не было упоминания об отражении атак на Соледар, как в предыдущие дни. «Заявление президента Украины Владимира Зеленского от 12 января о том, что украинские силы сохраняют позиции в Соледаре, может подразумевать оборонительные позиции рядом [с городом], но не в самом Соледаре», — полагают аналитики ISW.

Они отмечают, что российская пропаганда и военные паблики преувеличивают важность Соледара, захват которого в лучшем случае станет «пирровой тактической победой россиян». ISW по-прежнему считает, что захват Соледара — города площадью менее 14 кв. км — не позволит российским силам ни установить контроль над критически важными украинскими линиями наземных коммуникаций, которые ведут к Бахмуту, ни улучшить положение российских войск для окружения города в ближайшее время. Напротив, вероятный захват Соледара после того, как россияне направили туда значительные ресурсы для тактической победы ценой высочайшего истощения войск, лишь ускорит вероятную кульминацию [исчерпание наступательных возможностей] российских атак на Бахмут. Хотя войска РФ могут принять решение о сохранении стабильно высоких темпов наступления в районе Бахмута, однако снижение их боевой мощи и накопительное истощение не позволит этим атакам принести РФ значимые оперативные результаты, прогнозируют в ISW.

Владимир Путин, вероятно, ищет козлов отпущения за тщетные попытки российского ВПК решить проблему нехватки оборудования и технологий. На заседании российского правительства 11 января Путин публично раскритиковал вице-премьера России Дениса Мантурова за проблемы с госзаказами для предприятий авиационной промышленности, в том числе с самолетами для военных. Мантурову пришлось публично признать, что часть документов на самолеты не готовы, Путин потребовал от чиновника «не валять дурака», а в ответ на обещание Мантурова выполнить работу «в течение квартала» Путин дал вице-премьеру только месяц. Спикер Кремля Дмитрий Песков позже попытался сгладить значение перепалки, назвав ее «нормальным рабочим процессом».

В ISW полагают, что этот инцидент является частью информационной кампании Кремля, нацеленной на улучшение имиджа Путина как якобы эффективного лидера военного времени. Публикуя стенограмму встречи, Кремль намеренно предал гласности резкий ответ Путина — возможно, для того, чтобы возложить на других чиновников в Кремле вину за проблемы российского оборонно-промышленного комплекса. ISW ранее сообщал, что Путин стал чаще появляться на публике, в том числе посещать предприятия оборонной промышленности, в декабре и январе, хотя ранее он ограничивал свою активность на протяжении всего периода войны в Украине. Путин также, вероятно, пытается отреагировать на критику российских «военкоров» относительно нехватки современной военной техники у РФ и неспособности России поставить перед своим ВПК задачи обеспечения военных нужд.

А ремарка Мантурова о том, что требуемую Путиным работу можно сделать лишь «в течение квартала исходя из тех возможностей, которые сформированы бюджетом, в том числе по льготной программе Фонда национального благосостояния» подчеркивает разрыв между российской финансовой реальностью и нереалистичными целями Путина в отношении попыток активизировать работу российского ВПК в краткосрочной перспективе.

Украинская разведка подтвердила, что высшее военное руководство России готовится к существенным военным реформам в предстоящем году, хотя ISW продолжает считать, что для России будет крайне сложно — если вообще возможно — воплотить в жизнь запланированные реформы. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов заявил 12 января, что российское военное руководство планирует увеличить численность личного состава армии до 1,5 млн человек (примерно с 1,35 млн по состоянию на сентябрь 2022 года) и сформировать не менее 20 новых воинских частей в 2023 году. Это, как отметил Громов, свидетельствует о «намерениях Кремля включиться в длительное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий».

В то же время Громов констатировал значительные потери России в личном составе, вооружениях и технике; последствия международных санкций для РФ; а также структурные недостатки российского военного аппарата — все это снижает возможности России по формированию вооруженных сил и в конечном итоге вызывает сомнения в реализации этих реформ, пишет ISW.

По оценкам ISW, Минобороны России последовтельно отменяет реформы Анатолия Сердюкова 2008 года (были направлены на рационализацию российских сухопутных войск и переход к бригадной структуре), восстанавливая маневренные дивизии в российских военных округах с 2013 года. Однако Кремль вряд ли реализует эти реформы в сроки, актуальные для войны России против Украины, констатируют аналитики Института.

Реструктуризация высших командных структур в сочетании с усилиями по расширению вооруженных сил в 2023 году позволяют предположить, что Россия готовит почву условия для долгосрочной войны в Украине. Однако Минобороны РФ может возлагать весьма нереалистичные надежды на собственную способность быстро реструктурировать сухопутные войска, считают в ISW.



Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки

российские и украинские войска продолжают наступательные операции на линии Сватово-Кременная;



оккупанті продолжали наступательные операции в районе Бахмута, Авдеевки и западнее Донецка;

войска РФ продолжают оборонительные действия на восточном ( левом) берегу Днепра;

левом) берегу Днепра; российские чиновники и оккупационные « власти», вероятно, готовятся к массовой депортации граждан Украины с оккупированных территорий в РФ;

власти», вероятно, готовятся к массовой депортации граждан Украины с оккупированных территорий в РФ; глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские военкоматы могут повысить верхнюю планку призывного возраста в РФ ( с 27 до 30 лет) уже для весеннего призыва 2023 года;

с 27 до 30 лет) уже для весеннего призыва 2023 года; главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков ( назначенный одним из трех « заместителей» начальника Генштаба Валерия Герасимова в командовании войсками в Украине) прибыл в Беларусь, чтобы взять на себя руководство учениями совместной российско-белорусской региональной группировки войск.

Карта боевых действий: битва за Бахмут и Соледар, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW