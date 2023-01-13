Сбит самолет, уничтожены танки. Генштаб ВСУ рассказал о потерях оккупационной армии РФ в Украине за сутки 13 января, 08:32 ВСУ уничтожают тысячи единиц техники российских оккупантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 114 130 своих военных, за минувшие сутки — 740.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 13 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 3098 ( +4)

+4) Боевые бронированные машины — 6167 ( +8)

+8) Артиллерийские системы — 2086 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 437 ( +0)

РСЗО) — 437 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 218 ( +0)

ПВО) — 218 +0) Самолеты — 286 ( +1)

+1) Вертолеты — 276 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1865 ( +0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1865 +0) Крылатые ракеты — 723 ( +0)

+0) Корабли/катера — 17 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4833 ( +7)

+7) Специальная техника — 184 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 13 января — 324-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.