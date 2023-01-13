Пригожин начал выяснять отношения с российской армией из-за Соледара 13 января, 16:09 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Sergei Ilnitsky/Pool)

Хозяин кремлевской ЧВК Вагнера олигарх Евгений Пригожин пожаловался, что у его боевиков якобы «постоянно пытаются украсть победу» и «рассказывают о присутствии непонятно кого, лишь бы принизить их заслуги».

В пятницу, 13 января, пресс-служба Пригожина опубликовала его заявление о том, что «в последнее время в средствах массовой информации ведется активная работа по тому, чтобы запретить словосочетание ЧВК Вагнер, не произносить его вслух и всячески избегать, как черт ладана».



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Как утверждает Пригожин, «значительный урон ЧВК Вагнер может нанести наша внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят остаться на своих местах».

Российская пропаганда уже несколько дней распространяет фейки о «захвате» Соледара Донецкой области, который обороняют защитники Украины. 13 января в минобороны страны-террориста объявили, что якобы смогли «установить полный контроль» над Соледаром, и расхвалили свои подразделения ВДВ, «штурмовую и армейскую авиацию, ракетные войска и артиллерию».



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter отметил, что в России началась «публичная драка» между «агентством фейковых новостей (минобороны) и военно-криминальными ультрас (Пригожин/Золотов/Суровикин).

«Тема — „кто лучше воюет на 11 месяце трехдневной войны и кто больше всего засеет своими трупами Соледар“. Хороший признак начала феерического конца!» — написал он.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Пригожина интересуют соляные шахты в Соледаре и тот хочет «заработать на крови». Также, по его словам, кремлевский олигарх стремится показать российскому диктатору Владимиру Путину, что его наемники лучше регулярных войск РФ.



Военнослужащий ВСУ с позывным Мадяр днем 13 января сообщил, что защитники Украины смогли оттеснить оккупантов из части населенных пунктов под Соледаром Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои.



По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар. Украинские защитники продолжают оборонять город.