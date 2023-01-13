Диктатор идет на новый срок. Путин уже начал готовиться к президентским выборам 2024 — пропаганда РФ 13 января, 09:58 Темой предвыборной кампании Владимира Путина станет «единство» (Фото:Aleksey Babushkin/REUTERS)

Кремлевский режим начал подготовку к следующим президентским выборам, которые должны пройти в РФ в марте 2024 года, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники, близкие к российскому диктатору Владимиру Путину.

По словам одного из собеседников, недавно начались соответствующие консультации с «экспертным сообществом».

При этом ожидать какого-либо транзита власти не стоит, поскольку никаких преемников Путин себе не ищет, и все исходят из того, что он снова намерен участвовать в том фарсе, в который в РФ превратился избирательный процесс.

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«Хотя сам Путин еще не объявлял об участии в президентской кампании 2024 года, внутриполитический блок Кремля уже начал к ней подготовку, исходя из того, что выборы пройдут в запланированные сроки и при участии действующего главы государства», — заявил один из источников.

Как ожидается, основой предвыборной кампании Путина станет тема «единства», а для ее подготовки в Кремле планируют учесть опыт региональных выборов.

По итогам так называемого «референдума» по поправкам в конституцию РФ президентские сроки Путина были «обнулены», и теперь он может баллотироваться на пост президента страны, и оставаться у власти до 2036 года.