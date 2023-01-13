Диктатор идет на новый срок. Путин уже начал готовиться к президентским выборам 2024 — пропаганда РФ

13 января, 09:58
Поделиться:
Темой предвыборной кампании Владимира Путина станет «единство» (Фото:Aleksey Babushkin/REUTERS)

Темой предвыборной кампании Владимира Путина станет «единство» (Фото:Aleksey Babushkin/REUTERS)

Кремлевский режим начал подготовку к следующим президентским выборам, которые должны пройти в РФ в марте 2024 года, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники, близкие к российскому диктатору Владимиру Путину.

Читайте также:
«Путин хочет выиграть время». В Кремле решили вести войну до «истощения» Украины — Генштаб ВСУ

По словам одного из собеседников, недавно начались соответствующие консультации с «экспертным сообществом».

При этом ожидать какого-либо транзита власти не стоит, поскольку никаких преемников Путин себе не ищет, и все исходят из того, что он снова намерен участвовать в том фарсе, в который в РФ превратился избирательный процесс.

Видео дня

Читайте также:
Выборы без выбора в Госдуму. Как рекордно низкий рейтинг Единой России привел РФ к самому несвободному голосованию за 20 лет режима Путина

«Хотя сам Путин еще не объявлял об участии в президентской кампании 2024 года, внутриполитический блок Кремля уже начал к ней подготовку, исходя из того, что выборы пройдут в запланированные сроки и при участии действующего главы государства», — заявил один из источников.

Как ожидается, основой предвыборной кампании Путина станет тема «единства», а для ее подготовки в Кремле планируют учесть опыт региональных выборов.

Читайте также:
«Будет убит». Путин не доживет до следующего дня рождения — Newsweek опубликовал прогноз российского оппозиционера

По итогам так называемого «референдума» по поправкам в конституцию РФ президентские сроки Путина были «обнулены», и теперь он может баллотироваться на пост президента страны, и оставаться у власти до 2036 года.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Выборы

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X