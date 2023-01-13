Украину 2 февраля посетит большая делегация Еврокомиссии 13 января, 11:22 Саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украину в четверг, 2 февраля посетит большая делегация Еврокомиссии.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам представительницы Еврокомиссии, более десятка высокопоставленных чиновников ЕС встретятся с членами украинского правительства в Киеве 2 февраля, за день до саммита Украина-ЕС.

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Следующий саммит Украина-Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.

15 декабря Зеленский во время выступления на заседании Евросовета призвал Евросоюз перейти к следующему этапу сближения Украины и ЕС, а также ускорить переговорный процесс.