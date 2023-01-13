Не исключены волновые атаки. В ВСУ заявили, что наблюдаются признаки подготовки РФ к новому массированному удару по Украине 13 января, 09:39 Во время ракетной атаки на Киев 31 декабря войск РФ попали в отель (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

На данный момент ВСУ наблюдают признаки подготовки войсками РФ нового массированного удара по Украине. Они могут быть смешанными — с использованием ракет и дронов-камикадзе. Также не исключены волновые атаки.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Сейчас ситуация заключается в том, что мы видим и наблюдаем признаки такой подготовки, поэтому должны предупредить, что вполне вероятно, что сейчас происходит период, когда они провели слаженность сил и подтянули резервы, которые им были нужны после прошедшей массированной атаки», — отметила она.

Видео дня

Гуменюк не назвала конкретную дату возможного нанесения нового массированного удара, но заявила, что население должно быть готовым не только к самой атаке, но и к тому, что потребуется какое-то время для ликвидации последствий.

По ее словам, когда оккупанты не имеют убедительных успехов на линии столкновения, они пытаются атаковать тыловые районы Украины. Новая атака может быть смешанной — с использованием ракет и дронов-камикадзе иранского производства. Также может применяться параллельно и наземное оружие с мощной разрушительной силой, по типу С-300.

Не исключено, что атаки могут происходить волнами.

Оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.

Ранее разведка сообщала, что Россия готовит ракеты для новой массированной атаки на территорию Украины. Чтобы поддерживать темп ударов, страна-агрессор будет комбинировать разные средства.