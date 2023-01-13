Битва за Соледар. Россияне не смогут изменить ход войны — Госдеп 13 января, 07:23 Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Никакие временные успехи, полученные Россией на поле боя, не могут изменить ход войны. В то же время битва за Солдеар продолжится и обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.



Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию в Соледаре, где все еще продолжаются бои между силами ВСУ и российской армией, Прайс подчеркнул, что главной причиной, по которой битва за Соледар попала в заголовки крупнейших мировых СМИ, стали не подтвержденные заявления представителей Кремля об успешном продвижении., совершаемой ценой огромных человеческих жертв среди российских военнослужащих

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«Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы оказывались в состоянии по крайней мере претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с их контрнаступлением, которое началось в прошлом году, были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории», — подчеркнул Прайс.

В Госдепартаменте ожидают, что битва продолжится и что обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери.

"Но никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить такими большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны. Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулись президент Путин», — сказал он.

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