Битва за Соледар. Россияне не смогут изменить ход войны — Госдеп

13 января, 07:23
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Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Никакие временные успехи, полученные Россией на поле боя, не могут изменить ход войны. В то же время битва за Солдеар продолжится и обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию в Соледаре, где все еще продолжаются бои между силами ВСУ и российской армией, Прайс подчеркнул, что главной причиной, по которой битва за Соледар попала в заголовки крупнейших мировых СМИ, стали не подтвержденные заявления представителей Кремля об успешном продвижении., совершаемой ценой огромных человеческих жертв среди российских военнослужащих

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«Мы уже давно не слышали, чтобы российские силы оказывались в состоянии по крайней мере претендовать на дополнительное продвижение, несмотря на большие потери. Украинские силы с их контрнаступлением, которое началось в прошлом году, были чрезвычайно эффективны в остановке наступления, они оттеснили российские войска, отвоевали тысячи квадратных миль территории», — подчеркнул Прайс.

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В Госдепартаменте ожидают, что битва продолжится и что обе стороны будут продолжать атаковать и нести потери.

"Но никакие дополнительные успехи России, даже те, за которые приходится платить такими большими потерями, личным составом и техникой, никогда не смогут изменить ход войны. Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулись президент Путин», — сказал он.

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https://www.youtube.com/embed/8CCHZXWUHt4
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Соледар Украина-США Война в Украине Бахмут Война России против Украины

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