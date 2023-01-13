Нет ничего, что могло бы беспокоить. В Пентагоне не видят признаков подготовки наступления из Беларуси 13 января, 08:52 В США заявили, что российские силы проводили учения с войсками Беларуси (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by)

Признаков подготовки наступления из Беларуси сейчас нет, заявил спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге в четверг, 12 января.

По его словам, США продолжают следить за ситуацией в Беларуси.

«Мы знаем, что российские силы проводили учения с белорусскими войсками, но в настоящее время нет признаков каких-либо наступательных действий, которые кажутся неизбежными. Но опять же, мы будем продолжать внимательно следить», — сказал он.

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Райдер заявил, что на данном этапе ничего, что могло бы его беспокоить.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси остается маловероятной, несмотря на стягивание россиянами на территорию страны военной техники и запланированные совместные учения.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление.

По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также Залужный не исключает атаки на южном направлении.