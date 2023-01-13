Запад уже помогает Украине готовиться к весеннему контрнаступлению — New York Times 13 января, 15:50 Украина не хочет дать РФ время «перевести дух» (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Недавние заявления и шаги стран Запада, в частности, о поставках ВСУ танков и бронетранспортеров, свидетельствуют о помощи Украине в ее подготовке к весеннему контрнаступлению, считает американское издание New York Times.

Журналисты отмечают, что, несмотря на то, что Киев запрашивал современную бронетехнику практически с самого начала полномасштабного вторжения РФ, серьезные разговоры об их удовлетворении начались лишь сейчас.

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«Правительства Великобритании и Польши публично призвали к изменению позиции западного альянса. Британцы дали понять, что они близки к тому, чтобы согласиться на отправку небольшого количества танков, а польское правительство заявило, что с радостью отправит часть своих танков немецкого производства», — говорится в материале.

Такая активизация может быть связана с тем, что для подготовки ВСУ к боевым действиям, сопоставимым по масштабам с началом вторжения РФ в феврале 2022 года остается не так уж много времени.

«Украина собирается продолжить свое собственное наступление либо зимой, либо после „грязевого“ периода весной. Россия также подает сигналы о весеннем наступлении», — рассказал NYT высокопоставленный представитель западной разведки, отмечая, что украинская сторона не хочет, чтобы у РФ было время «перевести дух».

Недавно правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует отправить Украине Challenger 2 для защиты от российской агрессии.

Это произошло на фоне информации о решении Франции передать ВСУ колесные танки AMX-10RC и бронеавтомобили Bastion.

В свою очередь Польша объявила о готовности поставить «символическое» количество немецких Leopard 2.

Кроме того, по итогам переговоров главы Белого дома Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца было объявлено, что Украина получит БМП Marder и Bradley. Берлин также присоединится к Вашингтону и передаст ВСУ батарею ЗРК Patriot.