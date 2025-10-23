«Подвесил морковку перед лицом». Эксперт объяснил, чего Путин добился, позвонив Трампу

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске, 15 августа 2025 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

«Для Путина действительно целью этого звонка было — сорвать визит Зеленского и украинской делегации, чтобы не допустить того, чтобы Зеленский добился от Трампа уже конкретных каких-то обещаний поставить Tomahawk или другие дальнобойные ракеты. К сожалению, это ему удалось. Почему удалось? Это просто характеризует ситуацию с когнитивным аппаратом Трампа», — заявил Эйдман в эфире Radio NV.

Он отметил, что российский диктатор уже не впервые «водит за нос» президента США.

«Буквально Путин подвешивает перед лицом Трампа очередную морковку каких-то мирных переговоров, соглашений, какого-то потенциального триумфа Трампа-миротворца, Нобелевской премии или еще что-то. И Трамп совершенно не понимая, что за этими словами ничего не стоит реального, что за ними пустота, ведется и готов уже идти навстречу Путину, отказываться от какой-то поддержки Украины», — подчеркнул политический эксперт.

Он также обратил внимание на то, что «более-менее вменяемый» госсекретарь США Марко Рубио поговорил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и россияне подтвердили категорическое нежелание идти навстречу Трампу, прежде всего в вопросе замораживания войны против Украины и перемирия. После этого, по словам эксперта, Рубио объяснил Трампу ситуацию, и тот «начал идти на отказ» от встречи в Будапеште.

«Я боюсь, что дальше будет опять бег по кругу. Мы уже его видели. То есть сначала Трамп вдохновлен какими-то сигналами от Путина, любит Путина, мечтает с ним договориться, уверен в сделке, что Путин не сможет отказать такому человеку, как Трамп. Дальше Путин его водит за нос, издевается фактически над ним. Дальше Трампу объясняют какие-то более-менее вменяемые товарищи, что он просто позорится, и он начинает тогда громко возмущаться, стучать кулаком по столу, угрожать чем-то. Дальше Путин опять на него выходит, опять начинает вести какие-то разговоры про тоннель между Нью-Йорком и Москвой, или еще про что-нибудь. И Трамп опять ведется и опять отказывается от каких-то жестких мер, которые только что обещал», — добавил политический эксперт.

Возможная встреча Трампа и Путина в Будапеште — главное

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Виткофф.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил США оружейную сделку. Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что США тоже нужны Tomahawk, и он не хочет отдавать ракеты, которые нужны для защиты его страны.

Впоследствии Зеленский сказал журналистам, что США и Украина больше не будут говорить публично о дальнобойном оружии, потому что США не хотят эскалации.

Также 17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

21 октября издание Financial Times со ссылкой на источники написало, что Рубио и Лавров прибудут в Будапешт 30 октября.

Кроме того, возможный саммит Трампа и Владимира Путина в Будапеште вызвал тревогу в европейских столицах, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан долгое время был союзником РФ и противником ЕС.

Неназванные дипломаты рассказали Reuters, что под угрозу встречу между Трампом и Путиным, похоже, поставил отказ РФ от немедленного прекращения огня в Украине.

Также агентство Reuters писало, что Кремль на прошлых выходных отправил властям США частное коммюнике, в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины. Там еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса».

21 октября агентство Bloomberg со ссылкой на заявление чиновника Белого дома написало, что Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время. Сам президент США сказал, что окончательного решения о встрече с российским диктатором пока нет.

При этом в Кремле и в Венгрии заявляют, что подготовка к саммиту РФ-США продолжается.

