Новая ракетная атака РФ. Две волны пусков, ПВО работает на юге и в центре Украины, Укрэнерго сообщила о «прилетах» в энергообъекты — онлайн

10 февраля, 10:02
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Обломки российской ракеты, архивное фото (Фото:Воздушные силы ВСУ)

Обломки российской ракеты, архивное фото (Фото:Воздушные силы ВСУ)

После ночной атаки дронов по нескольким регионам Украины утром 10 февраля Россия ведет новую ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет двумя волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

Во всей Украине объявлена воздушная тревога, глава Одесской ОВА Максим Марченко около 8:30 первым подтвердил пуски ракет. Враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, в море выведены корабли-носители ракет Калибр.

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До этого главы нескольких военных администрации Украины, включая Киевскую, сообщили о высоком риске ракетной атаки.

В ночь на 10 февраля Россия массированно атаковала Запорожье, было зафиксировано 17 взрывов, под обстрел попали объекты энергетической инфраструктуры. Кроме того, РФ ударила дроном Shahed по объекту критической инфраструктуры в Хмельницкой области и осуществила массированную ночную атаку на Днепропетровскую область (использовали иранские дроны Shahed и ракеты).

NV следит за последствиями новой ракетной атаки оккупантов 10 февраля.

10:04 Глава Полтавской ОВА подтвердил работу ПВО в области

«На Полтавщине работает ПВО. Сохраняем спокойствие! До окончания воздушной тревоги находимся в укрытиях!» — написал Дмитрий Лунин.

10:00 Есть попадания на нескольких объектах энергетической инфраструктуры Украины — Укрэнерго

«Продолжается 14-я массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. К сожалению, имеем попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях», — сообщили в Укрэнерго в 9:53 10 февраля.

Там напомнили, что ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы Укрэнерго принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения.

09:55 ПВО работает в Запорожской, Одесской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях

Об этом сообщают в своих каналах Андрей Цаплиенко и нардеп Алексей Гончаренко.

09:53 Сообщают о взрыве в районе Кременчуга (Полтавская область)

09:49 Движение вражеских ракет зафиксировано в направлении Одесской области, Умани и Черкасс, Винницы, Николаева, сообщают мониторинговые паблики

09:44 В Кривом Роге были слышны взрывы

Мэр города Александр Вилкул пока не подтверждал прильотов, но призывает не публиковать никаких фото. Энергетики Кривого Рога производят превентивные отключения электроэнергии в некоторых районах города.

Критическая инфраструктура, в том числе больницы, вода, тепло, газ, канализация, вышки мобильной связи, переходит на генераторы, сообщил ранее Вилкул.

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09:42 Виталий Ким сообщил о второй волне запусков ракет

По информации Андрея Цаплиенко, в ней может быть до 40 ракет (в первой волне Ким сообщал, что ожидается до 20 ракет).

09:40 Взрывы в Днепропетровской области — предварительно работа ПВО

О еще семи ракетах на подлете к Кривому Рогу сообщил мэр города Александр Вилкул

09:35 Какие поезда задерживаются из-за обесточивания отдельных участков — Укрзализныця

09:33 Ким подтвердил, что первые ракеты уже над Украиной

09:30 Почему нельзя снимать полет ракет и как лучше помочь ПВО — инструкция КГВА

09:28 Первые ракеты уже в воздушном пространстве Украины, ориентировочно в сторону Полтавы

09:20 Россия осуществила пуски крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс около 8:30 — Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы также официально отчитывались о ночной работе ПВО и атаке россиян.

За ночь враг применил семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования Калибр — с российского фрегата в Черном море.

Также в ночь на 10 февраля оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород (Россия) и Токмак (оккупированная территория Запорожской области).

По Харьковской и Запорожской областям запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.

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09:11 Ориентировочное время подлета ракет к Днепропетровской области — 9:30

Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

09:04 Мониторинговые паблики сообщают о пусках ракет стратегической авиацией РФ из района российского Волгодонска

08:53 Результаты ночной атаки: Воздушные силы сбили 5 из 7 «шахедов» и 5 из 6 ракет Калибр

О таких итогах работы украинской ПВО во время ночной ракетно-дроновой атаки РФ сообщил Юрий Игнат

08:48 В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях - экстренные отключения света из-за угрозы атаки

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ДТЭК применяет экстренные отключения света.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО!" – сообщили в компании.

08:42 Ожидается до 20 ракет - Виталий Ким

08:40 Глава Одесской ОВА подтвердил ракетные пуски, КМВА призвала не игнорировать тревогу

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Онлайн Ракетные удары Ракетный корабль Война России против Украины Воздушная тревога дроны-камикадзе

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