По всей Украине снова объявлена воздушная тревога, в Беларуси взлетели три российских МиГ-31 10 февраля, 13:26 Вероятно, новая воздушная тревога объявлена из-за активности российских истребителей МиГ-31 в Беларуси (Фото:Andrei Shmatko/Wikimedia)

Днем в пятницу, 10 февраля, по всей Украине снова объявлена воздушная тревога, в Беларуси взлетели российские МиГ-31.

По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, с аэродорома Мачулищи взлетели три российских истребителя.

Они могут быть потенциальными носителями гиперзвуковых ракет Кинжал.

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Это уже вторая масштабная воздушная тревога в Украине за день. Первая длилась около 3,5 часов, во время нее РФ осуществила массированную ракетную атаку.

В Укрэнерго сообщили, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.

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Также есть попадания ракет в Харькове, Запорожье и Хмельницком.

Над Киевом сбили десять ракет, обломки одной из них упали в Голосеевском районе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что во время массированного удара РФ по Украине 10 февраля в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксированы российские ракеты.

В Минобороны Молдовы подтвердили пролет ракеты над воздушным пространством страны, а в Минобороны Румынии над своей страной — нет.