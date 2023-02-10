Последствия ночной атаки РФ: силы ПВО сбили 5 из 7 дронов Shahed и пять ракет Калибр 10 февраля, 09:10 Ночью РФ атаковала Украину иранскими дронами и ракетами Калибр (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на пятницу, 10 февраля, Россия атаковала Украину иранскими дронами Shahed. Также зафиксировали пуски ракет Калибр.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

Всего оккупанты выпустили семь дронов-камикадзе Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря и шесть крылатых ракет морского базирования Калибр с российского фрегата в Черном море.

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Силами и средствами Воздушных сил уничтожены пять крылатых ракет Калибр и пять ударных дронов Shahed-136/131.

Также оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгород и захваченного города Токмак в Запорожской области.

По Харьковской и Запорожской областям было запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.



В ночь на 10 февраля оккупанты также атаковали Харьковскую область. По данным властей, под удар попали объекты критической инфраструктуры.

По Запорожью российские войска нанесли 17 ударов за час. Оккупанты преимущественно били по энергетической инфраструктуре. Это самая масштабная атака на город с начала полномасштабного вторжения.

По Днепропетровской области оккупанты запустили партию дронов Shahed, а потом атаковали ракетами. В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения, ранен сотрудник.

В Хмельницкой области зафиксировано попадание иранского дрона в объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе.