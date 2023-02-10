По всей Украине объявлена воздушная тревога, РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики 10 февраля, 08:31 РФ подняла в воздух свои стратегические бомбардировщики, способные нести крылатые ракеты (Фото:Amarhgil/Wikimedia)

Утром в пятницу, 10 февраля, по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты.

«В данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Имеется большая угроза ракетного удара. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. При объявлении тревоги немедленно направляйтесь в укрытие», — отметили там.

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Позже глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о первых пусках ракет.

«В воздухе находится вражеская авиация, в море корабли-носители ракет Калибр. Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной», — написал он в своем Telegram.

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн также сообщила о взлете российского истребителя МиГ-31 в Беларуси.

В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины.

По Днепропетровской области оккупанты запустили партию дронов Shahed, все они были сбиты силами ПВО. После этого регион атаковали ракетами, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

По Запорожью враг нанес 17 ударов за час, это самая массированная атака с 24 февраля 2022 года.

В Хмельницкой области в результате атаки дрона-камикадзе попадание в объект критической инфраструктуры.

В Харькове раздалось около десяти взрывов, там также есть попадание в объект критической инфраструктуры. Могут быть перебои со светом, водой и теплом.

