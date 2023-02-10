Новый массированный ракетный удар: есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в трех регионах — Укрэнерго

10 февраля, 10:05
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Россия нанесла очередной массированный ракетный удар (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

В пятницу, 10 февраля, во время массированного ракетного удара России по Украине есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры, сообщило Укрэнерго в Telegram.

«К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что это привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

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Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

Для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы Укрэнерго принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения.

После ночной атаки дронов по нескольким регионам Украины утром 10 февраля Россия начала новую ракетную атаку.

По всей Украине объявлена воздушная тревога, глава Одесской ОВА Максим Марченко подтвердил пуски ракет.

Враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, в море выведены корабли-носители ракет Калибр.

https://www.youtube.com/watch?v=ofOh3-yoyeY
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Ракеты Укрэнерго Война России против Украины

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