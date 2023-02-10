Последствия ракетной атаки РФ: в энергосистеме Украины значительный дефицит, самая сложная ситуация — в Харьковской области 10 февраля, 14:23 Ремонтные бригады уже приступили к ликвидации последствий массированной ракетной атаки РФ 10 февраля (Фото:Укрэнерго/Facebook)

После массированного ракетного удара РФ по Украине в пятницу, 10 февраля, в энергосистеме Украины значительный дефицит мощности. Наиболее сложная ситуация на данный момент сохраняется в Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго, в этом регионе продолжаются аварийные отключения.

Сетевые ограничения из-за атаки действуют в Хмельницкой области, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях.

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Ремонтные бригады уже занимаются ликвидацией последствий вражеских «прилетов» и приступают к аварийно-восстановительным работам.

В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов.

В компании также уточнили, что из-за массированной атаки отменен «день без отключений».

Новое расписание проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно.

В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины. «Прилеты» были зафиксированы в Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской и Запорожской областях. Целями противника стали объекты критической инфраструктуры.

После этого оккупанты начали новую массированную ракетную атаку, выпустив по Украине десятки ракет.

Зафиксированы попадания в объекты тепловой и гидрогенерации и высоковольтной инфраструктуры в шести областях.



Также есть попадания ракет в Харькове, Запорожье и Хмельницком.

Над Киевом сбили десять ракет, обломки одной из них упали в Голосеевском районе.

Во время 14-й массированной атаки РФ выпустила по Украине 71 ракету, 61 из них удалось сбить силам украинской ПВО,