Массированный ракетный удар РФ: в Киеве и ряде областей Украины работает ПВО 10 февраля, 10:55 Силы украинской ПВО сбивают российские ракеты во время массированных атак (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)

На фоне массированной ракетной атаки РФ в пятницу, 10 февраля, в Киеве и ряде областей Украины работает ПВО.

После 10:00 утра в Киеве были слышны взрывы.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что работает ПВО.

Также российские ракеты пытаются сбивать в Киевской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.

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Сообщают о работе ПВО в Запорожской, Кировоградской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о работает ПВО в регионе.

Власти призвали сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.



Звуки взрывов были слышны в Виннице и Львове. Мэры городов уточнили, что это работала ПВО.

В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины. «прилеты» были зафиксированы в Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской и Запорожской областях. Целями противника стали объекты критической инфраструктуры.

После этого оккупанты начали новую массированную ракетную атаку, выпустив по Украине десятки ракет.

В Укрэнерго сообщили, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.

Масштабная воздушная тревога продолжается.



