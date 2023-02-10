Массированный ракетный удар РФ: в Киеве и ряде областей Украины работает ПВО
Силы украинской ПВО сбивают российские ракеты во время массированных атак (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook)
На фоне массированной ракетной атаки РФ в пятницу, 10 февраля, в Киеве и ряде областей Украины работает ПВО.
После 10:00 утра в Киеве были слышны взрывы.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что работает ПВО.
Также российские ракеты пытаются сбивать в Киевской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
Сообщают о работе ПВО в Запорожской, Кировоградской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о работает ПВО в регионе.
Власти призвали сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.
Звуки взрывов были слышны в Виннице и Львове. Мэры городов уточнили, что это работала ПВО.
В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины. «прилеты» были зафиксированы в Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской и Запорожской областях. Целями противника стали объекты критической инфраструктуры.
После этого оккупанты начали новую массированную ракетную атаку, выпустив по Украине десятки ракет.
В Укрэнерго сообщили, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.
Масштабная воздушная тревога продолжается.