«Очень громкая ночь». РФ атаковала Днепропетровскую область дронами Shahed и ракетами: власти сообщили о последствиях

10 февраля, 08:10
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Ночью Днепропетровскую область атаковали дронами Shahed и ракетами (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Ночью Днепропетровскую область атаковали дронами Shahed и ракетами (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В ночь на пятницу, 10 февраля, Россия совершила массированную атаку на Днепропетровскую область. Для ударов оккупанты использовали иранские дроны Shahed и ракеты.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Очень громкая ночь на Днепропетровщине», — написал он.

По словам главы ОВА, около 22:00 оккупанты запустили по региону партию дронов Shahed, все они были сбиты силами ПВО.

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После этого Днепропетровскую область атаковали ракетами. В Криворожском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры. Там серьезные разрушения, ранен сотрудник. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

В Песчанской громаде обломки ракеты упали на крышу двухэтажного дома. Возник пожар, который спасатели уже потушили. Пострадавших нет.

В ночь на 10 февраля оккупанты также атаковали Харьковскую область. По данным властей, под удар попали объекты критической инфраструктуры.

По Запорожью российские войска нанесли 17 ударов за час. Оккупанты преимущественно били по энергетической инфраструктуре. Это самая масштабная атака на город с начала полномасштабного вторжения.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Днепропетровская область Дроны Война России против Украины Shahed-136

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