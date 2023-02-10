РФ ударила дроном-камикадзе по объекту критической инфраструктуры в Хмельницкой области 10 февраля, 08:18 Российские оккупанты атаковали Хмельницкую область Шахедами (Фото:Сергей Гамалий/Telegram)

Рано утром в пятницу, 10 февраля, войска РФ атаковали Хмельницкую область дронами-камикадзе.

Как сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram, зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры в Шепетовском районе.

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Начался пожар, его уже ликвидировали.

Пострадавших в результате атаки российских оккупантов нет.

Другие детали пока не сообщаются.

В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины.

По Днепропетровской области оккупанты запустили партию дронов Shahed, все они были сбиты силами ПВО. После этого регион атаковали ракетами, есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

По Запорожью враг нанес 17 ударов за час, это самая массированная атака с 24 февраля 2022 года.

В Харькове раздалось около десяти взрывов, там также есть попадание в объект критической инфраструктуры. Могут быть перебои со светом, водой и теплом.