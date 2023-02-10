Ночная атака оккупантов: войска РФ выпустили рекордное количество ракет С-300 10 февраля, 11:36 Ночью войска выпустили по Украине рекордное количество ракет С-300 (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В ночь на пятницу, 10 февраля, российские оккупационные войска выпустили по Украине рекордное количество ракет С-300.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Россияне ночью выпустили до 35 зенитных по Запорожской и Харьковской областях. Это, пожалуй, был рекордный удар», — отметил Игнат.

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Он добавил, что Украина имеет полное право уничтожать российские пусковые установки, где бы они не находились

«Каждый день наши истребители бьют по этим зенитным ракетным комплексам противорадиолокационными ракетами HARM. Но пока этого мало, нужно более мощное оружие и адекватный ответ врагу, который терроризирует мирных жителей», — подчеркнул он.

По данным Воздушных сил, в ночь на 10 февраля оккупанты нанесли массированный удар зенитными ракетами С-300 из районов Белгорода и захваченного города Токмак в Запорожской области.

По Харьковской и Запорожской областям было запущено до 35 зенитных управляемых ракет (С-300), которые невозможно уничтожать в воздухе средствами ПВО.