Массированный обстрел Украины: РФ запускала ракеты с восьми самолетов и трех кораблей

10 февраля, 14:10
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В Воздушных силах рассказали новые подробности массированной ракетной атаки (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Воздушных силах рассказали новые подробности массированной ракетной атаки (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Во время массированной ракетной атаки на Украину в пятницу, 10 февраля, РФ запускала ракеты с восьми самолетов и трех кораблей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Воздушные силы успешно отработали на этот раз. Враг с ночи начал атаковать Шахедами, прощупывая слабые места ПВО. Было также выпущено 6 крылатых ракет Калибр. Затем были выпущены ракеты с самолетов стратегической авиации и с кораблей в Черном море. Три корабля были к этому привлечены, а также 8 самолетов стратегической авиации Ту-95», — сказал он.

Видео дня

Для запусков ракет РФ использовала Волгодонск и район Каспия.

https://www.youtube.com/embed/jMAE2k7QDV8

10 февраля Россия совершила новую массированную ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет несколькими волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

По всей Украине была объявлена воздушная тревога, она длилась три с половиной часа — почти до 12:00.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Воздушные силы Война России против Украины

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