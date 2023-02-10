Угроза ракетной атаки. В Киеве и двух областях экстренные отключения света 10 февраля, 09:02 Ликвидация последствий ракетной атаки РФ в Киевской области, 26 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетной атаки применяют экстренные отключения света в пятницу, 10 февраля.

Об этом сообщает ДТЭК.

В Киевской области сегодня не должны были ограничивать электроснабжение. Укрэнерго планировала производить замеры мощности потребления, чтобы определить актуальные показатели.

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«Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели», — объяснили в компании экстренные отключения.

Ночью оккупанты атаковали несколько регионов Украины дронами и рэкетами — силы ПВО сбили пять Шахедов и пять Калибров. Утром 10 февраля Россия начала новую ракетную атаку. По всей территории страны воздушная тревога — РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, в море вывели корабли-носители ракет Калибр. Глава Одесской ОВА Максим Марченко подтвердил пуски.

