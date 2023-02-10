Угроза ракетной атаки. В Киеве и двух областях экстренные отключения света

10 февраля, 09:02
Поделиться:
Ликвидация последствий ракетной атаки РФ в Киевской области, 26 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Ликвидация последствий ракетной атаки РФ в Киевской области, 26 января 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях из-за угрозы ракетной атаки применяют экстренные отключения света в пятницу, 10 февраля.

Об этом сообщает ДТЭК.

В Киевской области сегодня не должны были ограничивать электроснабжение. Укрэнерго планировала производить замеры мощности потребления, чтобы определить актуальные показатели.

Видео дня

«Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели», — объяснили в компании экстренные отключения.

Ночью оккупанты атаковали несколько регионов Украины дронами и рэкетами — силы ПВО сбили пять Шахедов и пять Калибров. Утром 10 февраля Россия начала новую ракетную атаку. По всей территории страны воздушная тревога — РФ подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, в море вывели корабли-носители ракет Калибр. Глава Одесской ОВА Максим Марченко подтвердил пуски.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киев Электроэнергия ДТЭК Киевская область Днепропетровская область Свет Отключения света Укрэнерго

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X