Минобороны Румынии не подтвердило информацию о российской ракете над территорией страны. Пролетела в 35 км от границы 10 февраля, 12:46 В Румынии отрицают, что в воздушном пространстве страны были российские ракеты (Фото:nrares/flickr)

В министерстве обороны Румынии не подтвердили информацию о пролете российской ракеты в воздушном пространстве страны.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Система воздушного наблюдения Военно-воздушных сил Румынии обнаружила, вероятнее всего, крылатую ракету, выпущенную россиянами с корабля в Черном море вблизи оккупированного Крыма.

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"Она развивалась в воздушном пространстве Украины, республики Молдова и снова вошла в воздушное пространство Украины, ни разу не пересекая воздушное пространство Румынии", — заявили в Минобороны.

Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству страны — примерно в 35 километрах к северо-востоку от границы. В 10:38 два самолета МиГ-21 LanceR ВВС Румынии, которые тогда выполняли учебный полет, перенаправили на север страны, чтобы "дополнить варианты реагирования". Когда через две минуты ситуация стала понятной, самолеты продолжили свою начальную миссию.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что во время массированного удара РФ по Украине в пятницу, 10 февраля, в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксировали российские ракеты. Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что у Сил обороны Украины была возможность их сбить, но этого не сделали, понимая риски и угрозы населению иностранных государств.

Минобороны Молдовы подтвердило пролет ракеты над воздушным пространством страны. Посла РФ в Кишиневе вызвали в МИД, чтобы выразить протест.