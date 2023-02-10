Ракетный удар по Харькову: семь человек пострадали, двое — в тяжелом состоянии 10 февраля, 11:06 Семь человек пострадали в результате ракетного удара РФ по Харькову (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В результате утреннего ракетного удара РФ по Харькову пострадали семь человек, двое из них — в тяжелом состоянии.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«По предварительной информации, в результате последнего удара оккупантов, который произошел около 10:30 утра в Харьковском районе, ранения получили 7 человек. Двое из них в тяжелом состоянии», — написал он.

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После ночной атаки дронов по нескольким регионам Украины утром 10 февраля Россия ведет новую ракетную атаку. Зафиксированы пуски ракет двумя волнами, в том числе с кораблей в Черном море и российских стратегических бомбардировщиков.

В Харькове утром 10 февраля под удар оккупантов попала критическая инфраструктура. Мэр города Игорь Терехов предупредил о возможных перебоях со светом и другими коммунальными услугами.