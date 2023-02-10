Россия выпустила 71 ракету по Украине, силы ПВО сбили 61 — Воздушные силы 10 февраля, 14:02 Украинские силы ПВО сбили 61 российскую ракету (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

В течение ночной и утренней атак на Украину российские оккупанты совершили 71 пуск ракет в пятницу, 10 февраля. Силы противовоздушной обороны сбили 61.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

С 21:50 9 февраля до 12:00 10 россияне выпустили 43 ракеты Х-101/Х-555, 28 Калибров и 35 ракет комплекса С-300, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также они применили семь дронов-камикадзе Shahed, пять из которых были уничтожены.

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Восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95мс совершили пуски крылатых ракет из районов Каспийского моря и Волгодонска. Калибры выпускали с кораблей в Черном море.



Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что над столицей сбили десять ракет: повреждены электросети, два автомобиля и дом. Над Одесской областью уничтожили 13 вражеских ракет. Сообщалось о попадании в энергообъекты в Харькове, Запорожье, Хмельницком.

