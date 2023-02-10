Удар РФ по Украине: российские ракеты пересекли воздушное пространство страны-члена НАТО Румынии и Молдовы — Залужный
10 февраля РФ нанесла новый массированный ракетный удар по Украине (Фото:www.facebook.com/PvkZahid)
В пятницу, 10 февраля, во время массированного удара РФ по Украине в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксированы российские ракеты.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook.
По его словам, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты Калибр совершили пересечение государственной границы Украины с Молдовой.
«Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств», — написал он.
Почему Украина не сбила эти ракеты?
Силы обороны Украины имели возможность сбить ракеты, находившиеся в воздушном пространстве Молдовы и Румынии, заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Он подчеркнул, что украинские военные не сбили ракеты сразу, понимая риски и угрозы населению иностранных государств.
Что говорят в Молдове и Румынии?
Минобороны Молдовы сообщило, что в 10:18 ракета пересекла воздушное пространство страны над городом Мокра в Приднестровском регионе, затем пролетела над городом Косауц Сорокского района и направлялась в сторону Украины.
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова, чтобы потребовать объяснений и указать на недопустимость нарушения воздушного пространства.
В то же время Минобороны Румынии не подтверждает информацию о пролете российской ракеты над территорией страны. В ведомстве заявили, что позже предоставят обновленную информацию.
В ходе масштабной российской атаки по Украине 14 января обломки ракеты упали на территории Молдовы.
5 декабря во время российских массовых обстрелов Украины в Молдове в районе пограничного города Бричаны упала ракета.