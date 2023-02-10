Посла РФ в Кишиневе вызвали в МИД из-за пролета российской ракеты над Молдовой
Российская ракета пролетела над Молдовой во время массированной атаки РФ на Украину (Фото:Sasha Pleshco/Unsplash)
Посла России в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД республики из-за пролета российской ракеты над воздушным пространством страны во время массированной атаки на Украину в пятницу, 10 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Молдовы.
Отмечается, что министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску распорядился срочно вызвал посла РФ, чтобы указать на недопустимость нарушения воздушного пространства пролетом российской ракеты.
Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы подчеркнули, что Кремль продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по ней прямо и негативно сказываются на гражданах страны.
«Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления в отношении Республики Молдова, что наш народ считает абсолютно неприемлемым. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, приводящую к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу»", — резюмировали там.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что во время массированного удара РФ по Украине 10 февраля в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксированы российские ракеты.
В Минобороны Молдовы подтвердили пролет ракеты над воздушным пространством страны, а в Минобороны Румынии над своей страной — нет.
В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины. «Прилеты» были зафиксированы в Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской и Запорожской областях. Целями противника стали объекты критической инфраструктуры.
После этого оккупанты начали новую массированную ракетную атаку, выпустив по Украине десятки ракет.
В Укрэнерго сообщили, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.
Также есть попадания ракет в Харькове, Запорожье и Хмельницком.
Над Киевом сбили десять ракет, обломки одной из них упали в Голосеевском районе.