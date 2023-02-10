Посла РФ в Кишиневе вызвали в МИД из-за пролета российской ракеты над Молдовой 10 февраля, 13:06 Российская ракета пролетела над Молдовой во время массированной атаки РФ на Украину (Фото:Sasha Pleshco/Unsplash)

Посла России в Молдове Олега Васнецова вызвали в МИД республики из-за пролета российской ракеты над воздушным пространством страны во время массированной атаки на Украину в пятницу, 10 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Молдовы.

Отмечается, что министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску распорядился срочно вызвал посла РФ, чтобы указать на недопустимость нарушения воздушного пространства пролетом российской ракеты.

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Во внешнеполитическом ведомстве Молдовы подчеркнули, что Кремль продолжает агрессивную войну против Украины, а ракетные удары по ней прямо и негативно сказываются на гражданах страны.

«Мы решительно отвергаем недавние недружественные действия и заявления в отношении Республики Молдова, что наш народ считает абсолютно неприемлемым. Призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию против соседней страны, приводящую к многочисленным человеческим жертвам и материальному ущербу»", — резюмировали там.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что во время массированного удара РФ по Украине 10 февраля в воздушном пространстве страны-члена НАТО Румынии и Молдовы зафиксированы российские ракеты.

В Минобороны Молдовы подтвердили пролет ракеты над воздушным пространством страны, а в Минобороны Румынии над своей страной — нет.

В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины. «Прилеты» были зафиксированы в Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской и Запорожской областях. Целями противника стали объекты критической инфраструктуры.

После этого оккупанты начали новую массированную ракетную атаку, выпустив по Украине десятки ракет.

В Укрэнерго сообщили, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.

Также есть попадания ракет в Харькове, Запорожье и Хмельницком.

Над Киевом сбили десять ракет, обломки одной из них упали в Голосеевском районе.