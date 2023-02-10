В Хмельницком прогремел взрыв, часть города осталась без электроэнергии, возможны перебои в водоснабжении
Запуск ракеты (Фото:Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)
Во время массированной ракетной атаки утром в пятницу, 10 февраля, в Хмельницком раздался взрыв. В городе возможны перебои с электроснабжением.
Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин.
По его словам, в городе возможны проблемы с предоставлением других коммунальных услуг.
Позже глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий уточнил, что часть города осталась без электроснабжения. Он отметил, что возможный сбой в водоснабжении.
Также обесточена большая часть Хмельницкой, Староконстантиновской и Красиловской территориальных общин, сообщило Хмельницкоблэнерго.
Утром, 10 февраля, Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Глава Николаевской ОВА Витали Ким сообщил о двух волнах пусков вражеских ракет и возможной третьей волне.