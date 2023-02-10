Россияне нанесли новый удар по критической инфраструктуре Харькова — мэр
Местный житель выходит из поврежденного в результате российского удара дома в Харькове, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)
Российские оккупанты нанесли новый удар по критической инфраструктуре Харькова в пятницу утром, 10 февраля.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, оккупанты атаковали Харьков около 10 часов. Терехов предупредил о возможных перебоях со светом и другими коммунальными услугами.
Обновлено. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что, по предварительной информации, в результате удара ранены семь человек. Двое в тяжелом состоянии.
Ночью Россия обстреляла Харьков ракетами С-300, ударив по критической инфраструктуре. Некоторые районы города остаются без электроэнергии, специалисты ликвидируют последствия попаданий.
Также ракетами и дронами атаковали другие регионы Украины — силы ПВО сбили пять Шахедов и пять Калибров. Утром 10 февраля Россия начала новую ракетную атаку. По всей территории страны воздушная тревога — РФ осуществила пуски ракет, в Киеве и нескольких областях работает ПВО.