Россияне нанесли новый удар по критической инфраструктуре Харькова — мэр 10 февраля, 10:17 Местный житель выходит из поврежденного в результате российского удара дома в Харькове, 5 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты нанесли новый удар по критической инфраструктуре Харькова в пятницу утром, 10 февраля.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.



По его словам, оккупанты атаковали Харьков около 10 часов. Терехов предупредил о возможных перебоях со светом и другими коммунальными услугами.

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Обновлено. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что, по предварительной информации, в результате удара ранены семь человек. Двое в тяжелом состоянии.



Ночью Россия обстреляла Харьков ракетами С-300, ударив по критической инфраструктуре. Некоторые районы города остаются без электроэнергии, специалисты ликвидируют последствия попаданий.

Также ракетами и дронами атаковали другие регионы Украины — силы ПВО сбили пять Шахедов и пять Калибров. Утром 10 февраля Россия начала новую ракетную атаку. По всей территории страны воздушная тревога — РФ осуществила пуски ракет, в Киеве и нескольких областях работает ПВО.