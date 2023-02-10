Укрзализныця сообщила о задержке ряда поездов из-за массированной ракетной атаки РФ на Украину 10 февраля, 10:55 Задерживаются восемь рейсов из 65 поездов (Фото:УЗ)

В Украине из-за обесточивания отдельных участков на фоне массированной ракетной атаки РФ утром в пятницу, 10 февраля, задерживаются восемь поездов из 65 рейсов.

Как сообщили в пресс-службе Укрзализныци в Telegram, пять поездов задерживаются на пять минут. Еще три поезда — на более получаса.

Пассажиров рейса № 712/711 Киев — Краматорск пересаживают в спальные вагоны под резервным тепловозом, Интерсити+ № 722 в направлении Харькова доедет также под теплотягой. Обратные отправления из Краматорска и Харькова соответственно ожидаются с задержкой.

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В УЗ добавили, что ситуация на всех вокзалах страны контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается через подземные переходы.

Киевская кольцевая электричка курсирует по графику, в том числе по мостам между левым и правым берегом Киева.

В ночь на 10 февраля войска РФ осуществили атаку дронами-камикадзе и ракетами на ряд областей Украины. «Прилеты» были зафиксированы в Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской и Запорожской областях. Целями противника стали объекты критической инфраструктуры.

После этого оккупанты начали новую массированную ракетную атаку, выпустив по Украине десятки ракет.

В Укрэнерго сообщили, что есть попадания на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры.

В ряде областей ввели превентивные отключения электроэнергии.

Масштабная воздушная тревога продолжается, работает ПВО.