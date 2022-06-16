Три лидера ЕС прозрели в Ирпене 16 июня, 19:06 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 16 июня 2022 года

● Три лидера ЕС прозрели в Ирпене. В Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги. Ни один из троих не был в украинской столице после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной. Ночью они встретились в польском Жешуве, откуда добрались в Киев поездом, сообщил немецкий телеканал ZDF.

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Сегодня в Киев приехал также президент Румынии Клаус Йоханнис.

После прибытия утром на киевский вокзал и короткой остановки в отеле все политики посетили разрушенный россиянами Ирпень. Увиденное там Макрон назвал «клеймом варварства» российской армии, а Шольц — «символом невообразимой жестокости и бессмысленного насилия».

● Возможно, Ирпень изменит их взгляд на войну. Ведь Шольца критикуют за то, что его слова и обещания о поставках тяжелого оружия в Украину расходятся с реальным темпом и объемами таких поставок. А Макрон до этого дня призывал «не унижать» Россию и регулярно напоминал, что властям Украины придется вести переговоры с РФ. Оба, к слову, регулярно звонят Путину. Да и Драги не прост: в мае его правительство предложило крайне спорный план прекращения войны.

● Канцлер шокирован. «Как и Буча, Ирпень давно уже стал символом невообразимой жестокости войны РФ, бессмысленного насилия», — написал Олаф Шольц в своем Twitter после посещения этого столичного пригорода. Он назвал увиденные им «жестокие разрушения» памятником. «Эта война должна закончиться», — резюмировал канцлер.

● А Эммануэль Макрон, будучи в Ирпене, заявил: «Именно здесь, среди прочего, украинцы остановили наступление российской армии на Киев. Это олицетворение героизма армии, а также украинского населения».

● Во время визита в разрушенный оккупантами Ирпень премьер Италии Марио Драги пообещал: «Мы все отстроим. Уничтожили садики, уничтожили детские сады. Все будет восстановлено. Они [украинцы] уже начали. Они точно знают, где находятся объекты, которые нужно перестроить. В каждой семье есть приложение, где они описывают, что произошло, и они уже в очень продвинутом состоянии».

● А президент Румынии Клаус Йоханнис, также побывавший в Ирпене, решительно призвал привлечь российских преступников к ответственности.

● Париж уже все понял? Париж хочет военной победы Украины над РФ и восстановления ее территориальной целостности, сообщило Reuters со ссылкой на французские дипломатические источники. По словам собеседников агентства, речь идет не только о территориях, временно захваченных российскими войсками после начала полномасштабного вторжения, но и оккупированных ранее ОРДЛО и Крыма.

● Будучи в Киеве, Макрон заявил, что Париж передаст Украине шесть 155 мм колесных самоходных гаубиц Caesar дополнительно к уже объявленным поставкам оружия. Таким образом Франция в общей сложности предоставит Украине 18 Caesar.

● Киев определится сам. Эммануэль Макрон также заявил, что Париж и Берлин никогда не будут диктовать Украине условия переговоров и с самого начала поддерживали нашу страну.

● А французская компания Thales обещает прекратить работу в РФ после того, как в марте выяснилось, что ее оборудование установлено на воевавшей в Украине российской технике.

● Что входит в $1 млрд. американской помощи. Президент США Джо Байден позвонил вчера Владимиру Зеленскому и подтвердил, что Вашингтон выделяет Киеву еще один пакет военной помощи на $1 млрд., и на $225 млн — гуманитарной.

● А глава Пентагона Ллойд Остин уточнил, что $1 млрд пойдет на высокоточные боеприпасы для РСЗО HIMARS, на 18 155 мм гаубиц M777, 36 тыс. снарядов калибра 155 мм, две системы береговой обороны Harpoon, тысячи приборов ночного видения, оптики и прочее.

● Три шага для освобождения страны. Новое западное оружие от стран-партнеров поможет Украине вернуть все захваченные РФ территории, включая оккупированные Крым и Донбасс. Об этом сообщил CNN министр обороны Алексей Резников. И подчеркнул, что в этом вопросе Украина будет двигаться «шаг за шагом».

● Первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери украинских военных в боях с войсками РФ. Вторым станет оттеснение российских сил на позиции, которые они занимали до полномасштабного вторжения 24 февраля. И только на третьем этапе будут обсуждаться с партнерами Украины «пути освобождения территорий, включая Крым».

● Банковая предложила газовое эмбарго. До поездки в Ирпень европейские лидеры побывали на Банковой, где встретились с президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, по словам Андрея Ермака, главы ОП, они получили «полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака».

● Ермак добавил, что страны-партнеры должны усиливать давление на агрессора и работать над седьмым пакетом санкций, включающим газовое эмбарго. «Европа сегодня вместе с Украиной. Победим», — резюмировал он.

● Важный визит четверки из ЕС. Владимир Зеленский, говоря об итогах визита четверки из ЕС, подчеркнул, что европейские лидеры посетили Украину в преддверии исторически важных решений для всей Европы. Ведь 17 июня Еврокомиссия должна объявить о своем решении по поводу заявки Украины на членство.

● Зеленский пояснил, что обсудил с другими лидерами продолжение и усиление обороны Украины, подходы к экономической поддержке Украины и послевоенному восстановлению, совместные возможности для борьбы с продовольственным кризисом, спровоцированным РФ, дальнейшее санкционное давление на страну-агрессора, а также будущее Европы и евроинтеграции Украины.

● «Государство-агрессор должно осознать, что у мира нет альтернативы, и должно начать искать мир. А пока все мы видим — и слышали сегодня, когда прозвучала сирена воздушной тревоги — что Россия ищет только новые способы, чтобы запугать Европу и захватить больше нашей земли», — подытожил Зеленский.

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● Четверо — за статус кандидата. Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленный статус кандидата в члены ЕС для Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Владимиром Зеленским. «Мы все четверо поддерживаем статус непосредственного кандидата в члены. Этот статус будет сопровождаться дорожной картой, а также будет учитывать ситуацию на Балканах и в соседних странах, в частности в Молдове», — добавил он.

● А Великобритания сделала то, чего не смог ЕС, — она ввела санкции против главы РПЦ Кирилла за активную поддержку войны России против Украины.

● Московский дурачок. Тем временем в Москве маленький озлобленный человечек Дмитрий Медведев так отозвался на визит европейских лидеров в Украину: «Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы — ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, — домой. И всё хорошо».

● А еще один такой же дурачок — Кадыров — решил заявить всему миру, что Путин не впал в кому и готов продолжать войну.

● Жестокие бои продолжаются. В Северодонецке постоянно идут уличные бои, артиллерийские и танковые дуэли, украинские военные удерживают позиции. Об этом рассказал Петр Кузик, командир находящегося в городе батальона Свободы. Ситуация меняется очень динамично — бывают дни, когда ВСУ контролируют 50−40% города.

● Сейчас все мосты, ведущие в Северодонецк на Луганщине, разрушены, поэтому приходится искать другие способы доставки боеприпасов, добавил Кузик.

● Украинское командование нашло способ обеспечить поставки в Северодонецк необходимого снабжения, несмотря на разрушение врагом мостов через Северский Донец, сообщил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

● Дорогая плата за оборону. Ежедневно на Донбассе гибнет от 200 до 500 украинских военных, а количество тех, кто получает ранения, «намного больше». Об этом рассказало американское издание Axios со ссылкой на некоего высокопоставленного украинского чиновника.

● Далее издание цитирует находящегося сейчас в Вашингтоне Давида Арахамию, глава фракции СН и глава украинской делегации на переговорах со страной-агрессором, который говорит, что число погибших и раненых на востоке Украины за последние две недели значительно выросло. По его словам, Украине не хватает оружия и боеприпасов, чтобы сравняться с Россией в «одной из крупнейших битв 21 века».

● Слабая позиция? Тот же Арахамия заявил, что украинская делегация проводит телефонные переговоры с делегацией РФ «один-два раза в неделю». По его словам, «обе стороны четко отдают себе отчет, что сейчас нет места для переговоров».

● «Наша переговорная позиция действительно достаточно слаба, поэтому мы не хотим сидеть за столом, если мы в этой позиции. Нам нужно как-то изменить ее», — сказал Арахамия.

● Почти 33 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 32 950 своих военных. Из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

● Также оккупанты лишились более 9,6 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1449 (+9 за сутки), боевых бронированных машин — 3545 (+17), артсистем — 729 (+7), реактивных систем залпового огня — 233 (+3) и многое другое.

● Шария запретили. Восьмой апелляционный суд Львова запретил партию Шария, сообщило движение Чесно. Ее имущество должны передать государству. Впрочем, это решение может быть обжаловано в Верховном суде.

● Самого Шария, находящегося в Европе, обвиняют в госизмене и по еще одной статье.

● Накануне суд запретил партию Наши Евгения Мураева.

И для финала:

● 30 улицам Киева вернут исторические названия. Улица Григория Андрющенко станет Казарменной или Воскресенским шоссе; улица Багговутовская станет Загоровской; улица Бажова станет Староконоплянской; переулок Бурмистренко получит название переулок Бабиенков; улица Гаврилюка станет Яровой; переулок Герцена станет переулком Бабий Яр; спуск Герцена получит название Репьяхов спуск; улица Василия Дончука станет Филипповской; улица Полковника Затевахина станет Пустынской; переулок Академика Зелинского станет Покровским; улица Олега Кошевого станет Горяной; Красноводский переулок станет Голубиным; улица Кудряшова станет Мокрой; улица Леваневского станет Татьянинской; улица Мичурина станет Ломаковской; переулок Мичурина станет Болсуновским; улица Немировича-Данченко станет Малой Шияновской; площадь Победы станет Галицкой площадью; проспект Победы станет Берестейским проспектом; улица Пестеля Павла станет Скоморошской; улица Петровская станет Вознесенским Яром; переулок Александра Попова станет Червиновским; улица Полковника Потехина станет Выставочной; улица Маршала Рыбалко станет Ростиславской; улица Аллы Тарасовой станет Троицким переулком; улица Алексея Терехина станет Троицко-Кирилловской; улица Тропинина станет Якубеновской; улица Трудовая станет улицей Чмелев Яр; улица Адмирала Ушакова станет Багриновой; улица Григория Царика станет Ипподромным переулком; улица Отто Шмидта станет Верхнеюрковской; улица Полковника Шутова станет Грушецкой.

● Кроме того, в столице продолжается голосование за дерусификацию других топонимов. Но «участвующая» в этом процессе улица Волгоградская, по словам столичного депутата Ксении Семеновой, точно получит имя погибшего на фронте столичного активиста Романа Ратушного.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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