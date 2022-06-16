Несмотря на разрушенные мосты. Генштаб нашел способ обеспечить снабжение Северодонецка
В Генштабе заявили, что нашли альтернативные маршруты (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)
Украинское командование нашло способ обеспечить поставки в Северодонецк необходимого снабжения, несмотря на разрушение РФ мостов через Северский Донец.
Об этом в четверг, 16 июня, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
«Чтобы не допустить захвата Северодонецка и Лисичанска, все подразделения ВСУ, ТРО и НГУ сведены под единое командование, налажены бесперебойные поставки боеприпасов. В настоящее время противник уничтожил четыре моста через Северский Донец. Однако силы обороны определили основной и несколько запасных вариантов обеспечения поставок», — подчеркнул он.
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