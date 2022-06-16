Зеленский завершил встречу с лидерами четырех стран ЕС: в ОПУ озвучили первые итоги 16 июня, 15:59 Цей матеріал також доступний українською Зеленский провел встречу с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом (Фото:Ludovic Marin/Pool /Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский завершил встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака», — озвучил он первые итоги в Telegram.

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Ермак добавил, что страны-партнеры должны усиливать давление на агрессора и работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго.

«Европа сегодня вместе с Украиной. Победим», — резюмировал он.

16 июня в Украину прибыли сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Это первый визит лидеров трех стран в Украину с начала полномасштабного вторжения России.



С ними также в Киев прибыл и президент Румынии Клаус Йоханнис.

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