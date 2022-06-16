Западное оружие поможет Украине вернуть оккупированные РФ территории, включая Донбасс и Крым — Резников 16 июня, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Резников назвал возвращение Крыма стратегической целью Украины (Фото:Резніков Олексій/Facebook)

Новое западное оружие от стран-партнеров поможет Украине вернуть все захваченные РФ территории, включая оккупированные Крым и Донбасс.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

«Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым является стратегической целью для Украины, потому что это украинская территория», — отметил он.

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Резников подчеркнул, что в этом вопросе Украина будет двигаться «шаг за шагом».

По его словам, первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери украинским военных в боях с войсками РФ.

Вторым этапом станет оттеснение российских сил на позиции, которые они занимали до полномасштабного вторжения 24 февраля.

Резников подчернил, что только на третьем этапе будут обсуждаться с партнерами Украины «пути освобождения территорий, включая Крым».

На вопрос о том, не спровоцирует ли попытка вернуть Крым военным путем Россию, которая считает полуостров частью РФ, Резников ответил, что это не имеет значения.

«Это не имеет значения. Потому что они увидят это в Херсоне, они увидят это в Запорожье, они также увидят это в Мариуполе, но это украинские земли, и Крым — тоже украинская земля, несмотря ни на что», — резюмировал украинский министр.

В конце мая глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Украине срочно необходимы ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация. Он объяснил, что защитники Украины уже начали контрнаступление по некоторым направлениям, но провести широкомасштабное наступление без этого оружия будет сложно.

Газета The Washington Post сообщила, что Белый дом не исключает отправку Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО).

30 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора России. Однако 1 июня он подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно оружие большой дальности только для защиты своих территорий, а не для нанесения ударов по территории РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что в ближайшее время Украина получит необходимое оружие для интенсивного контрнаступления.

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