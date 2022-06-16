«Союзник Путина». Великобритания ввела санкции против главы РПЦ Кирилла

16 июня, 13:48
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Глава РПЦ поддержал войну (Фото:Патриарх Кирилл/Facebook)

Глава РПЦ поддержал войну (Фото:Патриарх Кирилл/Facebook)

Великобритания ввела санкции против главы РПЦ, патриарха Кирилла за активную поддержку войны России против Украины.

Об этом сообщает Sky News.

«Союзники Путина по-прежнему предпочитают закрывать глаза на предполагаемые военные преступления и поддерживать его кровавое наступление», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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Под санкции также попали причастные к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей.

Послы стран Евросоюза в четверг, 2 июня, утвердили шестой пакет санкций против России, включающий частичное эмбарго на импорт российской нефти.

Bloomberg сообщал, что Венгрия задерживала одобрение шестого пакета санкций Евросоюза против России, требуя исключить из черного списка приспешника российского диктатора, главу РПЦ патриарха Кирилла.

Знакомые с переговорным процессом чиновники рассказали Bloomberg, что в среду, 1 июня, Венгрия разочаровала послов ЕС в Брюсселе, выдвинув дополнительные требования.

https://www.youtube.com/watch?v=2FN0dw9_Xn4
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   РПЦ Патриарх Кирилл Санкции Война России против Украины

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