Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине: где за сутки ликвидировали больше всего оккупантов
Количество уничтоженной в Украине техники оккупантов приближается к 10 тысячам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 950 своих военных.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 16 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.
Также оккупанты лишились более 9600 единиц техники, среди них:
- Танки — 1449 (+9)
- Боевые бронированные машины — 3545 (+17)
- Артиллерийские системы — 729 (+7)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 233 (+3)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 97 (+0)
- Самолеты — 213 (+0)
- Вертолеты — 179 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 591 (+0)
- Крылатые ракеты — 129 (+0)
- Корабли/катера — 13 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 2494 (+9)
- Специальная техника — 55 (+0).
Россия напала на Украину 24 февраля. 16 июня — 113-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.
Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.
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