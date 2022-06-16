Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине: где за сутки ликвидировали больше всего оккупантов 16 июня, 09:38 Цей матеріал також доступний українською Количество уничтоженной в Украине техники оккупантов приближается к 10 тысячам (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 950 своих военных.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 16 июня, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

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Также оккупанты лишились более 9600 единиц техники, среди них:

Танки — 1449 ( +9)

+9) Боевые бронированные машины — 3545 ( +17)

+17) Артиллерийские системы — 729 ( +7)

+7) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 233 ( +3)

РСЗО) — 233 +3) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 97 ( +0)

ПВО) — 97 +0) Самолеты — 213 ( +0)

+0) Вертолеты — 179 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 591 ( +0)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 591 +0) Крылатые ракеты — 129 ( +0)

+0) Корабли/катера — 13 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 2494 ( +9)

+9) Специальная техника — 55 ( +0).

Россия напала на Украину 24 февраля. 16 июня — 113-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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