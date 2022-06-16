На Донбассе ежедневно погибают или получают ранения до тысячи украинских военных — Арахамия 16 июня, 09:59 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что потери Украины убитыми и ранеными на Донбассе составляют до тысячи человек в день.

Об этом сообщает Axios.

По словам Арахамии, ежедневно на Донбассе погибают от 200 до 500 украинских военных, а количество тех, кто получает ранения, «намного больше».

Глава фракции заявил, что за последние две недели число раненых и погибших значительно выросло.

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По словам Арахамии, Украине не хватает оружия и боеприпасов, чтобы сравняться с Россией в «одной из крупнейших битв 21 века».

«У нас есть люди, наученные атаковать, контратаковать, но для этого нужно оружие», — сказал он.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли, комментируя уровень украинских потерь, заявил, что их трудно оценить, но предварительные сообщения СМИ об около 100 погибших и до 300 раненых ежедневно были «в основе их оценок»

1 июня Владимир Зеленский заявил, что на фронте каждый день гибнут 60—100 украинских военных, еще 500 получают ранения.

Советник главы ОП Михаил Подоляк 9 июня сказал, что потери защитников Украины составляют от 100 до 200 человек в день, и одна из главных причин — отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями.

По словам Зеленского, несмотря на более чем 2,5 тыс. километров фронта и значительное преимущество врага в количестве техники и живой силы на Донбассе, стратегическая инициатива сейчас за Украиной.

Советник главы ОП Алексей Арестович говорил, что потери России значительно превышают украинские. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 32 500 человек личного состава.

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