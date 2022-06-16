Андерс Аслунд

Андерс Аслунд

Американский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council

Мрачный путь диктатора. Как Путин стал тем, кто он сейчас

16 июня, 11:24
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Андерс Аслунд: Когда наступил переломный момент? Некоторые говорят, что это была украинская Оранжевая революция 2004 года, настроившая Путина против Запада (Фото:REUTERS)

Андерс Аслунд: Когда наступил переломный момент? Некоторые говорят, что это была украинская Оранжевая революция 2004 года, настроившая Путина против Запада (Фото:REUTERS)

Путин представляет собой величайшую угрозу глобальной безопасности и, вероятно, останется таковой, пока не потеряет власть

22-летнее правление Владимира Путина ознаменовалось неуклонным снижением целей, которые он поставил перед собой и своей страной. Первоначально он придерживался прогрессивных взглядов на внутренние реформы и международную интеграцию, но с тех пор многое изменилось, и он уводит Россию все глубже и глубже в авторитарную изоляцию. Его недавние комментарии, в которых он сравнивает себя с Петром Великим и хвастается планами захвата украинских земель, представляют собой новый спуск этого удручающего пути — от потенциального реформатора до военного преступника.

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Заманчиво предположить, что Путин всегда был непримиримым авторитаристом и восторженным империалистом, но в первые годы своего правления он часто выступал за разумные реформы, одновременно продвигая инициативы по модернизации и диверсификации российской экономики.

Вскоре после того, как он был впервые назначен президентом в 2000 году, Путин опубликовал эссе, в котором утверждалось, что он хочет, чтобы Россия достигла уровня ВВП на душу населения Португалии к концу его двух сроков пребывания в должности. Это была реалистичная и прагматичная экономическая цель, поскольку Португалия была тогда самым бедным государством-членом ЕС. Однако два десятилетия спустя, в 2021 году, ВВП Португалии на душу населения в текущих долларах США был вдвое выше, чем в России.

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Теги:   Владимир Путин Андерс Аслунд Экономика РФ Диктатор Война России против Украины

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