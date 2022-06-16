Как остановить российское наступление в Луганской области? 16 июня, 16:35 Цей матеріал також доступний українською

Лисичанск и Северодонецк оккупанты пытаются охватить и окружить с двух сторон

Основная ударная группировка русских войск на Донбассе наступает на район Бахмут-Соледарь. Противник пытается расширить зону прорыва от Попасной.

Одновременно противник продолжает наступление на Славянск и штурмует Северодонецк.

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Россияне вышли к трассе Бахмут-Лисичанск возле деревень Нагорное и Берестовое.

Одновременно оккупанты расширяют клин прорыва на север к Покровскому и к югу от села Врубовка на Лисичанск.

Лисичанск и Северодонецк оккупанты, таким образом, пытаются охватить и окружить с двух сторон.

Российское командование пытается перейти трассу Бахмут-Лисичанск, что является удобным рубежом для обороны, чтобы атаковать затем Северск и создать угрозу полного оцепления Северодонецка-Лисичанска.

Одновременно противник пытается атаковать Лисичанск с юга и свернуть украинскую оборону в районе Золотое-Горское-Тошковское.

Остановить российское наступление можно только путём разгрома российской ударной группировки в районе Бахмут-Попасная.

Вопросы остаются теми же: контроль переднего края, артиллерийская разведка, средства корректировки, контрбатарейная борьба, снаряды.

Российские войска также несут тяжелые потери, продвижение дается россиянам очень дорого. Украинская пехота выносит на себе основную нагрузку и позволяет украинским огневым средствам, прежде всего артиллерии, бить врага.

Украинское командование защищает до последней возможности каждый метр украинской земли, противника пытаются остановить повсюду. Идет тяжелая битва на истощение, украинские войска сохраняют управляемость и высокий боевой дух и мотивацию, это ежедневный массовый подвиг, и люди делают все возможное, несмотря на нехватку оружия и боеприпасов.

Текст опубликован из разрешения автора

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