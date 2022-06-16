Франция и Германия не будут диктовать Украине условия переговоров — Макрон 16 июня, 17:37 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Киеве 16 июня 2022 года (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Берлин никогда не будут диктовать Украине условия переговоров и с самого начала поддерживали нашу страну.

Об этом сообщает Rai News со ссылкой на слова Макрона во время брифинга в Киеве в четверг, 16 июня.



«Мы всегда поддерживали Украину, мы ввели санкции — уже шесть пакетов, в том числе нефтяное эмбарго. Мы с самого начала хотели помочь Украине защитить территориальную целостность, но не вступили в войну против российского народа», — цитирует издание заявление французского президента.



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По словам Макрона, европейские лидеры продолжали переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, но информировали президента Украины Владимира Зеленского о контексте диалога. Макрон повторил свое мнение о том, что «однажды конфликт должен прекратиться и должны состояться переговоры», но уточнил, что условия этих переговоров должна определять Украина:

«Франция и Германия никогда не будут переговорщиками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины условий».

Эммануэль Макрон ранее призывал «не унижать» Россию и заявлял, что властям Украины придется вести переговоры с РФ.

В четверг, 16 июня, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Украину. Накануне ночью политики встретились в польском Жешуве, откуда добрались в Киев поездом, сообщил немецкий телеканал ZDF. В Киев приехал также президент Румынии Клаус Йоханнис.

Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев. Тема визита – война и место Украины в ЕС https://www.youtube.com/embed/OrLO1A_e9Bw

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