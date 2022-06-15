Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов 15 июня, 19:42 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден в среду, 15 июня, позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и заявил, что США выделят Украине еще один пакет военной помощи на 1 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Во время разговора глава Белого дома подтвердил, что США продолжат поддерживать Украину, «защищать ее демократию и поддерживать суверенитет и территориальную целостность перед лицом неспровоцированной российской агрессии».

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Новый пакет помощи будет включать артиллерию и средства береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и передовых реактивных систем, «необходимых украинцам для поддержки оборонных операций на Донбассе».

Также Байден объявил о выделении Украине дополнительной гуманитарной помощи на 225 млн долларов.

«Мужество, стойкость и решимость украинского народа продолжают вдохновлять мир. И США вместе с нашими союзниками и партнерами непоколебимы в нашей приверженности украинскому народу, который сражается за свою свободу», — подчеркнул президент США.

Министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга 15 июня уточнил, что в новый пакет помощи войдут высокоточные боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777, 36 тысяч снарядов калибра 155 мм, две системы береговой обороны Harpoon, тысячи приборов ночного видения, оптики и так далее.

1 июня США объявили об 11-м пакете помощи Украине на 700 млн долларов, который включает РСЗО HIMARS.

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