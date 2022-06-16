Суд запретил Партию Шария 16 июня, 16:23 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Шарий (Фото:Анатолий Шарий via Facebook)

Восьмой апелляционный суд Львова запретил Партию Шария, сообщает движение Чесно в четверг, 16 июня.

По информации Чесно, это вторая попытка Министерства юстиции запретить партию, и сейчас суд принял соответствующее решение. Его еще могут обжаловать в Верховном Суде. Имущество Партии Шария должны передать государству.

Видео дня

Аналитик по партийным финансам Чесно Игорь Фещенко сказал, что журналистов не допустили на заседание суда.

«О запрете партии мы узнали со слов представителя суда, который просто вышел сообщить о результате рассмотрения. По словам представительницы Минюста, представители партии должны были присутствовать на заседании из-за видеосвязи, но так и не появились», — сообщил он.

Подозреваемый в госизмене блогер Анатолий Шарий написал в своем Telegram-канале, что их адвокату не разрешили участвовать в заседании, а сам он «не признает этот вонючий суд с его решениями».

20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.

4 мая Анатолия Шария задержали в Испании — по информации испанских СМИ, на основании международного ордера. Позже блогера отпустили под подписку о невыезде. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, процесс экстрадиции Шария может длиться от трех месяцев до года.



Анатолий Шарий. Блогер, подозреваемый в госизмене https://www.youtube.com/embed/o8suqUmv3rU

Украинская спецслужба подозревает блогера в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 ( Государственная измена)

Государственная измена) ст. 161 ( Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

Следователи СБУ считают, что Шарий занимался противоправной деятельностью в информационной сфере в ущерб нацбезопасности Украины. Также у них есть основания считать, что блогер действовал по заказу иностранных структур.

СБУ объявила о подозрении Шарию в феврале 2021 года. 20 августа 2021-го СНБО ввел санкции против Шария, его супруги Ольги и матери последней Аллы Бондаренко.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.