Суд запретил Партию Шария

16 июня, 16:23
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Анатолий Шарий (Фото:Анатолий Шарий via Facebook)

Анатолий Шарий (Фото:Анатолий Шарий via Facebook)

Восьмой апелляционный суд Львова запретил Партию Шария, сообщает движение Чесно в четверг, 16 июня.

По информации Чесно, это вторая попытка Министерства юстиции запретить партию, и сейчас суд принял соответствующее решение. Его еще могут обжаловать в Верховном Суде. Имущество Партии Шария должны передать государству.

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Аналитик по партийным финансам Чесно Игорь Фещенко сказал, что журналистов не допустили на заседание суда.

«О запрете партии мы узнали со слов представителя суда, который просто вышел сообщить о результате рассмотрения. По словам представительницы Минюста, представители партии должны были присутствовать на заседании из-за видеосвязи, но так и не появились», — сообщил он.

Подозреваемый в госизмене блогер Анатолий Шарий написал в своем Telegram-канале, что их адвокату не разрешили участвовать в заседании, а сам он «не признает этот вонючий суд с его решениями».

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20 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность политических сил, связанных с Россией, во время военного положения. В частности, речь шла о партиях ОПЗЖ, Партия Шария, Оппоблок и Наши. 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий на территории Украины.

4 мая Анатолия Шария задержали в Испании — по информации испанских СМИ, на основании международного ордера. Позже блогера отпустили под подписку о невыезде. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, процесс экстрадиции Шария может длиться от трех месяцев до года.

Анатолий Шарий. Блогер, подозреваемый в госизмене

https://www.youtube.com/embed/o8suqUmv3rU

Украинская спецслужба подозревает блогера в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 111 (Государственная измена)
  • ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
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Следователи СБУ считают, что Шарий занимался противоправной деятельностью в информационной сфере в ущерб нацбезопасности Украины. Также у них есть основания считать, что блогер действовал по заказу иностранных структур.

СБУ объявила о подозрении Шарию в феврале 2021 года. 20 августа 2021-го СНБО ввел санкции против Шария, его супруги Ольги и матери последней Аллы Бондаренко.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Львов Апелляционный суд Суд Анатолий Шарий Партия Шария

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